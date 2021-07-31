Несподівано перейшов у Росію: Іванісеня порівняв новий чемпіонат з українським

Український опорник Дмитро Іванісеня виступає за самарський Крилья Совєтов. Футболіст порівняв український та російський чемпіонати.

"У Росії цікавий чемпіонат"

Перехід 27-річного півзахисника у російський клуб стало справжньою несподіванкою для українських уболівальників. Дмитро Іванісеня вже встиг познайомитись із місцевим чемпіонатом.

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Гравець оборони вже встиг провести у футболці Крилья Совєтов два поєдинки, у яких сумарно провів на полі 161 хвилину. Опорник виділив особливості нового для себе чемпіонату.

Футболіст вже адаптувався до чемпіонату Росії. Іванісеня зіграв проти Ахмата та Спартака: "Звичайно, коли ти приїжджаєш в нову країну і вперше виходиш грати, природно, потрібно звикнути і зрозуміти, який тут футбол. Як тут грають – швидко чи повільно, як переходять з оборони в атаку. У будь-якому випадку, за два тури я вже ознайомився, адже ми зіграли з Ахматом та Спартаком".

Тому, так, я вже зрозумів, який тут футбол. Він тут більш відкритий, команди дають грати, немає такого, що закриваються на своїй половині поля. Тому цікавий чемпіонат,

– заявив футболіст.