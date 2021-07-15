Патрік Шик з Африки: футболіст перевершив дивовижний гол чеха на Євро-2020 – відео
15 липня 2021 , 16:51Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Ганський футболіст Джеймс Біссу надихнувся голом Патріка Шика, який став найкращим на Євро-2020. Африканець вирішив перевершити європейського колегу.
Скажений гол з Гани
Джеймс Біссу відзначився прекрасним голом у рамках матчу чемпіонату Гани, в якому 11 липня зустрічалися Ельміна Шаркс та Легон Сітіс.
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Ельміна Шаркс, за яку виступає герой нашої новини, перемагала з рахунком 1:0. Шедевр Біссу вдався у компенсований до другого тайму час.
Біссу виборов м'яч на половині поля суперника і з чужої половини завдав гарматного удару. М'яч пролетів другу половину поля та залетів голкіперу Легон Сітіс за комірець.
- У підсумку гол Біссу допоміг його команді виграти з рахунком 2:0. Ельміна Шаркс веде боротьбу за виживання. Завдяки перемозі команда Біссу набрала 38 очок і має шанси покинути зону вильоту.