Скажений гол з Гани

Джеймс Біссу відзначився прекрасним голом у рамках матчу чемпіонату Гани, в якому 11 липня зустрічалися Ельміна Шаркс та Легон Сітіс.

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Ельміна Шаркс, за яку виступає герой нашої новини, перемагала з рахунком 1:0. Шедевр Біссу вдався у компенсований до другого тайму час.

Біссу виборов м'яч на половині поля суперника і з чужої половини завдав гарматного удару. М'яч пролетів другу половину поля та залетів голкіперу Легон Сітіс за комірець.