Легіонер Дніпра-1 вирішив не повертатися в Україну: хавбек продовжить виступи на батьківщині

Аргентинський півзахисник Франсіско Ді Франко підписав повноцінний контракт з клубом Атлетіко Тукурман. Футболіст грав за цю команду на правах оренди.

Після початку повномасштабної російської агресії Франсіско Ді Франко повернувся на батьківщину, де на правах оренди захищав кольори аргентинського Атлетіко Тукуман.

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Хавбек непогано проявив себе у новій команді, тож сторони вирішили продовжити співпрацю. Днями Атлетіко Тукуман повідомив про підписання повноцінного контракту з Ді Франко. Термін угоди розрахований до кінця 2024 року. Футболіст перейшов до команди на правах вільного агента.

Кар'єра Ді Франко