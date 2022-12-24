Легіонер Дніпра-1 вирішив не повертатися в Україну: хавбек продовжить виступи на батьківщині
24 грудня 2022, 11:41Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Атлетіко Тукуман
Аргентинський півзахисник Франсіско Ді Франко підписав повноцінний контракт з клубом Атлетіко Тукурман. Футболіст грав за цю команду на правах оренди.
Після початку повномасштабної російської агресії Франсіско Ді Франко повернувся на батьківщину, де на правах оренди захищав кольори аргентинського Атлетіко Тукуман.
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Хавбек непогано проявив себе у новій команді, тож сторони вирішили продовжити співпрацю. Днями Атлетіко Тукуман повідомив про підписання повноцінного контракту з Ді Франко. Термін угоди розрахований до кінця 2024 року. Футболіст перейшов до команди на правах вільного агента.
Кар'єра Ді Франко
- Нагадаємо, Ді Франко з'явився у чемпіонаті України влітку 2017 року.
- Спочатку вихованець Бока Хуніорс захищав кольори львівських Карпат, за які відіграв 77 матчів і забив 4 голи.
- У січні 2020 року Дніпро-1 за 300 тисяч євро викупив аргентинця у львівського клубу.
- За дніпровську команду Франсіско зіграв 54 поєдинки, у яких забитими м'ячами не відзначався.
- У своїй новій команді Ді Франко зіграв 16 матчів, у яких віддав один асист.
- Трансферна вартість хавбека становить 450 тисяч євро.