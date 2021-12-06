Футболіст Динамо здав позитивний тест на коронавірус та пропустить матч Ліги чемпіонів

Київське Динамо відправилося до Лісабона на матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки. З командою не полетів захисник Томаш Кендзьора.

Позитивний тест в Кендзьори

Кендзьора не потрапив до заявки команди на гру та залишився в Києві. За даними журналістів, польський захисник заразився коронавірусом, що підтвердив тест.

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Окрім того, він пропустить і наступний матч в чемпіонаті України – проти луганської Зорі вдома в неділю, 12 грудня. Після цього на команду очікує зимова перерва.

Хто відправився на матч проти Бенфіки

Загалом в заявці Динамо одразу 23 футболісти. З основного складу відсутні лише Кендзьора та Владислав Супряга. Причини відсутності нападника поки невідомі.

Кендзьора виступає на правому фланзі оборони Динамо. В матчі проти Бенфіки, який відбудеться у вівторок, 7 грудня, його може замінити Олександр Караваєв. Або ж Олександр Тимчик.

Заявка Динамо

Воротарі: Бущан, Бойко.

Захисники: Шабанов, Миколенко, Тимчик, Забарний, Караваєв, Сирота.

Півзахисники: Сидорчук, Вербіч, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Буяльський, Антюх.

Нападники: Кулач, Шкурін, Вітінью, Рамірес.

Для Динамо матч проти Бенфіки не матиме жодного турнірного значення – команда закінчує виступи в єврокубках цим матчем. Натомість Бенфіка веде боротьбу за друге місце в групі та вихід в плей-офф. Для цього їм треба обігрувати Динамо та сподіватися, що Барселона в паралельному матчі не обіграє Баварію на виїзді.