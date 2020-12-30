Перед матчем збірної України проти Іспанії в Лізі націй, який відбувся 14 жовтня, на відкритому тренуванні "синьо-жовтих" камери зафіксували жорстке звернення Андрія Шевченка до Віталія Миколенка. Наставнику збірної України не сподобався сміх гравця Динамо.

У підсумку Шевченко жорстко звернувся до Миколенка: "Не треба сміятися. Синку, не треба сміятися. Мені не до сміху. І нікому до сміху завтра не буде. Зрозуміло?".

Як це було Нікому не до сміху буде, – Шевченко до гравців збірної перед матчем з Іспанією

Епізод за участю Шевченка та Миколенка не залишився поза увагою гравців київського клубу.

Захисник Динамо і збірної України Олександр Караваєв в інтерв'ю Sport Arena розповів, як у команді глузували з Миколенка після слів Андрія Шевченка.

Ну що ти, синку

Караваєв заявив, що гравці Динамо декілька тижнів цитували Шевченка, звертаючись до Миколенка.

Так, 2-3 тижні зверталися до нього: "Ну що ти, синку". Говорили, травили. Просто це так виділили і вказали, що це було на адресу Миколенка, хоча Шевченко не говорив ім'я. Шевченко був заведеним перед важливим матчем, будь-який сміх і несприйняття інформації буде напружувати і дратувати,

– сказав Караваєв.

За словами Караваєва, через декілька хвилини Шевченко підійшов до Миколенка і вони вже сміялися.

"Тренер має право і повинен все це робити. Він показав свою позицію, що так не повинно бути", – резюмував Караваєв.

Зазначимо, що перед матчем з Іспанією у таборі збірної України була напружена ситуація. "Синьо-жовті" програли три поспіль матчі: Іспанії – 4:0, спаринг Франції – 7:1 та 3:1 – Німеччині. 14 жовтня 2020 року збірна України вперше в історії перемогла Іспанію завдяки єдиному голу Циганкова.