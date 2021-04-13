Лідер Динамо пропустить завершення сезону

Лідер київського Динамо словенець Беньямін Вербич не зможе допомогти команді у сезоні-2020/2021. Футболіст досі не відновився після травми.

Повідомляється, що процес одужання 27-річного словенця затягнувся. Саме тому в цьому сезоні він на поле вже не вийде.

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Вербич продовжить займатися за індивідуальною програмою.

Що відомо про травму Вербича

Атакувальний півзахисник Динамо отримав травму на зборах в ОАЕ, які відбулися у січні 2021 року.

Після МРТ у Вербича було виявлено пошкодження м'язів задньої поверхні стегна. Очікувалося, що футболіст пропустить 2 – 3 тижні.

Попередній раз словенець зіграв за Динамо ще 12 грудня 2020 року у матчі 13 туру УПЛ проти Колоса.

У рамках сезону-2020/2021 Динамо залишилося зіграти мінімум 6 матчів. Попереду у киян 5 матчів в УПЛ та півфінальна гра Кубка України проти Агробізнесу.

У сезоні-2020/2021 Беньямін зіграв за Динамо 21 матч. У його активі 3 голи і та 2 результативні передачі.

Вербич заперечує інформацію

Словенський футболіст заперечив інформацію, що більше не зіграє у сезоні. Про це інформує "Футбол NEWS".

"Це не правда. Ніхто не знає, зіграю я чи ні. Зараз все роблю, щоб повернутися до кінця сезону, а що буде – не знаю. Ми всі працюємо, щоб я зіграв до кінця сезону і щоб у відпустку пішов здоровим.

Я вже почав трохи бігати, а то роботи дуже багато. Дуже специфічна травма. Все робимо, щоб повернутися – не так щоб швидше, а щоб не повторилося", – сказав гравець.