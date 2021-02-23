Одноклубник Маліновського та Коваленка в Аталанті помер у 21 рік

Футболіст молодіжної команди Аталанти Віллі Брасіано Та Бі помер від раку печінки 23 лютого.

21-річний спортсмен протягом довгого часу боровся з недугою. Останні місяці свого життя він провів на батьківщині в Кот-д'Івуарі.

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"Ми сумуємо про передчасну смерть нашого гравця і чемпіона Італії до 19 років Віллі Брасіано Та Бі і поділяємо горе його сім'ї і близьких. Дорогий Віллі, спочивай з миром", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Віллі Брасіано Та Бі

Опорний хавбек став гравцем Аталанти в січні 2019-го, швидко вибився в лідери юнацької команди та допоміг прімавері здобути чемпіонський титул.

Віллі Брасіано Та Бі народився у місті Діво та виховувався в місцевих клубах Аджам, Муссу та культовій академії АСЕК Мімозас. Також він виступав за збірні Кот-д'Івуару U-17 і U-20.

За основний склад Аталанти виступають українці Віталій Коваленко та Руслан Маліновський. У турнірній таблиці клуб займає п'яте місце в Серії А (43 очка).