Курйоз на футбольному полі
Дубль Пепе приніс перемогу Арсеналу. Англійський гранд завершив сезон в АПЛ поза зоною єврокубків – 8 місце. Після матчу відбулась зворушливе прощання з досвіченим захисником команди Давідом Луїсом.
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У ветерана влітку 2021 року завершується контракт із "канонірами". Арсенал не став продовжувати угоду з 34-річним гравцем. Футболісти вирішили зробити проводи оборонцю прямо на футбольному полі. Габріел був одним із найактивніших учасників свята. Однак в один момент він різко схопився за щелепу.
Габріелю випав зуб на газон. Такий курйозний інцидент неабияк розсмішив одноклубників, які згодом допомогли шукати зуб футболіста.
- Сам Давід Луїс залишився поза заявкою на поєдинок. Бразилець пропускав зустріч через травму внутрішньої поверхні стегна.
- У цьому сезоні захисник 30 разів виходив у футболці англійської команди та забив 2 голи.
Як у Габріеля випав зуб: відео