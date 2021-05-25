Курьез на футбольном поле
Дубль Пепе принес победу Арсеналу. Английский гранд завершил сезон в АПЛ вне зоны еврокубков – 8 место. После матча состоялось трогательное прощание с опытным защитником команды Давидом Луисом.
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У ветерана летом 2021 года завершается контракт с "канонирами". Арсенал не стал продлевать соглашение с 34-летним игроком. Футболисты решили сделать проводы защитнику прямо на футбольном поле. Габриэл был одним из самых активных участников праздника. Однако в один момент он резко схватился за челюсть.
У Габриэла выпал зуб на газон. Такой курьезный инцидент изрядно рассмешил одноклубников, которые впоследствии помогли искать зуб футболиста.
- Сам Давид Луис остался вне заявки на поединок. Бразилец пропускал встречу из-за травмы внутренней поверхности бедра.
- В этом сезоне защитник 30 раз выходил в футболке английской команды и забил 2 гола.
Как у Габриэла выпал зуб: видео