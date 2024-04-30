У 2015 році Фулхем уклав з аматорським клубом Белхем Блейзер офіційну угоду, що не дозволяється правилами Прем'єр-ліги. Ця угода дозволила Белхему отримати компенсацію після того, як Карвалью дебютував у першій команді Фулхема та після його переходу в Ліверпуль у 2022 році.

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Фулхем отримав штраф від АПЛ

Белхем Блейзер не вважається "трансферним клубом" за регламентом Прем'єр-ліги, тому правила не дозволяють виплачувати йому жодних сум, якщо тільки окремі винятки не погоджені з керівництвом АПЛ. Фулхем звернувся до Прем'єр-ліги з проханням ухвалити угоду як виняток, але отримав відмову у грудні 2022 року, а потім ще одну в січні 2024 року.

Фулхем отримав умовну шестимісячну заборону на реєстрацію гравців академії та штраф у розмірі 75 тисяч фунтів стерлінгів після того, як визнав, що порушив правила АПЛ щодо виплати компенсації клубу нижчого рівня за трансфер колишнього гравця Фабіу Карвалью.

Довідка. Наразі Фабіу Карвалью перебуває в оренді в Халл Сіті. В Чемпіоншипі він провів за команду 19 матчів, у яких забив 9 голів і віддав 2 асисти.

В кінці травня 2024 року Карвалью повинен повернутися в Ліверпуль.