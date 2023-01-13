Челсі несподівано програло Фулхему: зірковий новачок підвів команду – відеоогляд

Челсі зійшлось із Фулхемом у рамках перенесеного 7-го туру АПЛ-2022/2023. "Аристократи" зазнали виїзної поразки.

Фулхем – Челсі 2:1

Голи: Вілліан, 25, Вінісіус, 73 – Кулібалі, 47

Вилучення: Фелікс, 58 (Челсі)

Вже на старті матчу Челсі могли розмочити нулі на табло. Але удар Гаверца заблокував захисник, а з добиванням Голла впорався голкіпер, пише 24 канал.

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Господарі відповіли не менш гостро. Чалоба грубо помилився біля власного штрафного, помилка призвела до того, що після удару Ріда м'яч сколихнув стійку воріт.

Через декілька хвилин у центрі уваги опинився колишній футболіст Челсі, а нині Фулхема – Вілліан. Бразилець взяв на себе ініціативу та пробив з-під захисника. Чалоба намагався заблокувати постріл, але м'яч пролетів поміж його ніг, змінив напрямок польоту м'яча, дезорієнтував голкіпера та залетів у сітку воріт "аристократів". Вілліан не став святкувати свій гол через повагу до Челсі – 1:0.

Голл знову був на добиванні, але голкіпер Фулхема впорався та перевів м'яч на кутовий.

Наприкінці першого тайму звичайне вибивання від Закарії ледь не закінчилось взяття воріт господарів. Захисник невдало зіграв у боротьбі з Гаверцом, який вигриз м'яч, віддав на Фелікса. Але з ударом зіркового новачка Челсі впорався воротар.

У першому таймі більше голів не забивали.

На старті другої 45-хвилинки Челсі зрівняло цифри на табло. Маунт зі штрафного закрутив під дальню стійку, м'яч влучив у каркас воріт, відлетів до Кулібалі, який впритул розстрілював володіння Лено. Голкіпер Фулхема спіймав м'яч, але зробив це вже за лінією воріт – 1:1.

На 58-й хвилині Челсі залишилось у меншості. Фелікс прямими ногами влетів у суперника в центральному колі. Суддя взяв час на роздуми після чого показав пряму червону картку. Ось це так змазаний дебют для Фелікса у футболці Челсі. Жоао підвів команду.

На екваторі другого тайму Перейра зробив верхову передачу у штрафний майданчик Челсі, яку ударом головою завершив Вінісіус, але не той, що грає за Реал. Фулхем вдруге повів у рахунку – 2:1.

Як не старалось Челсі, але не забило. Фулхем здобув домашню перемогу 2:1 та з 31 очком посідає 6-те місце.

Челсі ніяк не може вибратись ближче до верхівки турнірної таблиці – 25 балів та лише 10-та позиція.

Фулхем – Челсі: відеоогляд матчу