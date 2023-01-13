Фулхэм – Челси 2:1

Голы: Виллиан, 25, Винисиус, 73 – Кулибали, 47

Удаление: Феликс, 58 (Челси)

Уже на старте матча "Челси" могли размочить нули на табло. Но удар Гаверца заблокировал защитник, а с добиванием Голла справился голкипер. 24 канал.

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Хозяева ответили не менее остро. Чалоба грубо ошибся у собственной штрафной, ошибка привела к тому, что после удара Рида мяч всколыхнул стойку ворот.

Через несколько минут в центре внимания оказался бывший футболист Челси, а ныне Фулхэм – Виллиан. Бразилец взял на себя инициативу и пробил из-под защитника. Чалоба пытался заблокировать выстрел, но мяч пролетел между его ногами, изменил направление полета мяча, дезориентировал голкипера и залетел в сетку ворот "аристократов". Виллиан не стал праздновать свой гол из-за уважения к Челси – 1:0.

Голл снова был на добивании, но голкипер Фулхэма справился и перевел мяч на угловой.

В конце первого тайма обычная выбивка от Закарии чуть не закончилась взятием ворот хозяев. Защитник неудачно сыграл в борьбе с вывергающим мяч Гаверцом отдал на Феликса. Но с ударом звездного новичка Челси справился вратарь.

В первом тайме больше голов не забивали.

На старте второй 45-минутки Челси сравняло цифры на табло. Маунт со штрафного закрутил под дальнюю штангу, мяч попал в каркас ворот, отлетел в Кулибал, который в упор расстреливал владение Лено. Голкипер Фулхэма поймал мяч, но сделал это уже по линии ворот – 1:1.

На 58-й минуте Челси осталось в меньшинстве. Феликс прямыми ногами влетел в соперника в центральном круге. Судья взял время на размышления после чего показал прямую красную карточку. Вот это так смазан дебют для Феликса в футболке Челси. Жоао подвел команду.

На экваторе второго тайма Перейра сделал верховую передачу в штрафную Челси, которую ударом головой завершил Винисиус, но не играющий за Реал. Фулхэм во второй раз повел в счете – 2:1.

Как ни старалось Челси, но не убило. Фулхэм одержал домашнюю победу 2:1 и с 31 очком занимает 6 место.

Челси никак не может выбраться ближе к верхушке турнирной таблицы – 25 баллов и только 10-я позиция.

Фулхэм – Челси: видеообзор матча