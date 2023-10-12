Ймовірно, в останній сезон свого перебування у Мадриді Андрій Лунін отримає нову роль у Реалі. Перший номер команди Тібо Куртуа сподівається відновитись швидше, аніж до кінця поточного сезону-2023/2024.

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Позитивна динаміка відновлення суперника Луніна

Бельгієць був прооперований та відновлюється від складної травми – порваних "хрестів". Раніше повідомлялось, що на реабілітацію голкіпера збірної Бельгії піде понад 6 місяців, а на футбольне поле футболіст повернеться не швидше квітня місяця.

У разі швидшого повернення Куртуа без вагань поверне собі місце у воротах мадридського клубу, який наразі обіймає орендований у Челсі Кепа. Орендна угода іспанця з "Королівським клубом" розрахована якраз до кінця цього сезону-2023/2024.

Сам Тібо прокоментував своє відновлення.

Моє відновлення складається дуже добре, я більше не користуюся милицями. Зараз я ходжу і працюю... Сподіваюся, що повернуся якнайшвидше,

– заявив Куртуа.

У такому випадку Лунін стане третім голкіпером "вершкових". Андрій буде вперше у такій ролі, адже Кепа стане другим номером команди. Навіть якщо Куртуа не встигне відновитись швидше, то навряд Лунін повернеться у ворота Реала, а буде сидіти на лаві запасних та спостерігати за не надто надійною грою Кепи.

Те, що Карло Анчелотті взагалі не довіряє українському воротарю, було видно ще тоді, коли Реал взяв в оренду Кепу.

Хоча на старті сезону 24-річний Лунін встиг провести 2 матчі за мадридський колектив (один "сухий" поєдинок та 1 пропущений гол). Після чого місце у воротах Реала зайняв орендований в "аристократів" голкіпер.

Ще до початку поточного сезону головний тренер "вершкових" хотів придбати нового голкіпера, але керівництво Реала заблокувало цю пропозицію Анчелотті. Однак травма Куртуа змінила усі трансферні плани іспанського гранда.