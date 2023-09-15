У ці дні проходять матчі фінальної стадії Кубка Девіса. 16 збірних розбиті на чотири групи по чотири команди, кожна грає проти кожної у трьох парах, пише 24 канал.

До теми Уся боротьба попереду: збірна України внічию закінчила перший ігровий день змагань Кубка Девіса

Скандал на Кубку Девіса

Одним із претендентів на перемогу є збірна США, яка у стартовому матчі переграла Хорватію (2:1). А ось у битві з Нідерландами американці поступились через нерви Френсіса Тіафо.

Перед цим Ботік ван де Зандшулп переміг Томмі Пола, але у парах представники США Остін Крайчек і Раджив Рам відновили паритет. Все вирішувалось у бою між Таллоном Грікспуром та Френсісом Тіафо.

Нідерландець виграв перший сет (6:3), але програв другий на тайбрейку. Вирішальний сет також дійшов до тайбрейка, де Таллон захопив перевагу. За рахунку 5:2 суддя зафіксував аут у Грікспура, але апеляція нідерландця мала користь.

Читайте також Унікальний випадок: уперше в історії тенісу змінилися перші ракетки світу в усіх розрядах

Фатальний зрив Тіафо

Повтор показав, що м'яч потрапив у лінію і суддя зарахував очко Таллону (6:2). Через це Тіафо пішов сперечатися із рефері, вважаючи, що він мав анулювати подачу взагалі. Але не домігшись свого, Френсіс зі злості розтрощив ракетку об корт.

Відео поведінки Тіафо:

CRAZY drama to finish



Tiafoe and USA lose the match and tie to a POINT PENALTY!#DavisCup pic.twitter.com/3ZNjxhL0vF — Tennis TV (@TennisTV) September 14, 2023

Через таку поведінку суддя нагородив американця штрафним балом, який став вирішальним – 7:2 і тайбрейк за Грікспуром, як і загальна дуель між Нідерландами та США.