Збірні України та Колумбії змагаються за можливість наступного сезону зіграти у кваліфікації фінального турніру Кубка Девіса. Переможця буде визначено за підсумками 5-матчевої серії до трьох перемог, пише 24 Канал.

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У перший день було зіграно дві одиночні зустрічі. Олексій Крутих грав проти Ніколаса Мехії, а Владиславу Орлову протистояв Даніель Елаї Галан.

Олексій Крутих (Україна) – Ніколас Мехія (Колумбія) 2:0 (6:4, 6:3)

"Синьо-жовті" розпочали серію з перемоги. Друга ракетка України Олексій Крутих впевнено переграв у двох сетах Ніколаса Мехію, дозволивши тому лише одного разу дійти до брейк-поінту протягом матчу, але українець зміг його відіграти.

Усього тенісисти провели на корті 1 годину 21 хвилину. Крутих зробив 2 ейса та стільки ж подвійних помилок, реалізував 3 із 7 брейк-поінтів та виграв 9 із 9 геймів на своїй подачі. Ця перемога дозволила українцю перервати серію з шести поразок поспіль.

Владислав Орлов (Україна) – Даніель Елаї Галан (Колумбія) 1:2 (7:5, 3:6, 0:6)

У другому матчі Україні не вдалося закріпити успіх. Четверта ракетка України виграв стартовий сет свого матчу, проте після цього лідер колумбійської збірної домінував на корті. Галан зробив єдиний брейк у другому сеті, це сталося в 4 геймі. Третя ж партія була повністю за Даніелем – він взяв її "під нуль".

Матч тривав 2 години 17 хвилин. Орлов не зробив жодної подачі навиліт при трьох подвійних помилках, реалізував 1 із 7 брейк-поінтів та виграв 9 із 13 геймів на своїй подачі.

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Таким чином, загальний рахунок після першого ігрового дня – 1:1. Зустріч між збірними України та Колумбії продовжиться 15 вересня матчем у парному розряді між Іллею Білобородьком та В'ячеславом Бєлінським від збірної України та колишніми лідерами світового рейтингу Хуаном Себастьяном Кабалем та Робертом Фарою від команди Колумбії. Олексій Крутих та Владислав Орлов обміняються суперниками в одиночних матчах.

Довідка. Україна після останнього оновлення світового рейтингу Кубка Девіса посідає 36-те місце, Колумбія – 19-те.