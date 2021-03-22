У Франції футболіст забив неймовірний гол зі штрафного ледь не з центра поля: відео

Лор'ян у рамках 30 туру французької Ліги 1 провів виїзний матч проти Нанта. Гості вирвали нічию завдяки шаленому голу від Армана Лор'єнте.

Розкішний штрафний

Лише дві хвилини знадобилось господаря, щоб відкрити рахунок у зустрічі. Голом відзначився Коло. Мінімальні цифри на табло тримались майже протягом всього матчу.

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Аж на 87-й хвилині гості зрівняли рахунок. Лор'ян заробив штрафний удар майже біля центра поля, виконувати його взявся Лор'єнте. З такої позиції переважно виконують верхову передачу у штрафний, але хавбек гостей вирішив схитрувати та пробив. Такого повороту подій точно не очікував голкіпер Нанта Лафон.

М'яч залетів у ворота після неймовірної траєкторії та потрапив прямо у дев'ятку володінь господарів. Його гол поставив крапку у зустрічі – 1:1 мирова між Нантом та Лор'яном.

Після нічиєю Лор'ян із 29 очками продовжує йти поблизу підвали таблиці – 17 місце. Нант залишається на передостанній 19 позиції, у його активі 28 пунктів.

Відео розкішного голу Лор'яна