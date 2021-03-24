Франція – Україна: команди визначилися з формою на матч

Збірна України перший матч у відборі на чемпіонаті світу 2022 року проведе проти Франції. Гра відбудеться 24 березня на "Стад де Франс". Команди вже визначилися з формою на цю гру.

Французи проведуть цей матч у своїй домашній формі – синій з червоною смужкою на груддях.

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Відповідно українцям випало провести матч у жовтій формі, що теж є домашньою для нашої команди.

Щодо воротарів, то французький голкіпер буде у сірому, а український – у салатовому. Про це обидві команди домовилися під час ранкової наради.



Форма Франції та України на матч / Фото УАФ

Початок матчу Франція – Україна запланований на 21:45. В Україні цю гру покажуть канали "Україна" та "Футбол 1". Текстову трансляцію проведе Спорт 24.

Для обох команди це буде перший матч відбору на чемпіонат світу 2022 року.

Після цього матчу українці проведуть ще дві ігри в березні – проти Фінляндії (28 березня) та Казахстану (31 березня). Обидва матчі відбудуться в Києві на НСК "Олімпійський".