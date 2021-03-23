Взяти реванш та вдало стартувати: анонс матчу Франція – Україна

Джерело:24 канал
Збірна України у середу, 24 березня, стартує у відборі на чемпіонат світу 2022 року. Першим суперником українців у відборі стане збірна Франції. Все, що варто знати про цей матч - у матеріалі Спорт 24.
Що: матч відборі на чемпіонату світу 2022 року
Де: Франція, Сен-Дені, "Стад де Франс"
Коли: середа, 24 березня, 21:45
Трансляція: канали "Україна" та "Футбол 1", Oll.tv, текстова трансляція на Спорт 24.
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Збірна України розпочинає свій черговий відбір на чемпіонат світу. Наша команда потрапила до групи D, де її суперниками будуть збірні Франції, Боснії та Герцеговини, Казахстану та Фінляндії. І саме з чинними чемпіонами світу українцям випало відкривати відбір.
Особливість цього відбору буде в тому, що збірні в деякі вікна проводитимуть одразу по три матчі, що значно збільшує навантаження як на футболістів, так і тренерський штаб. От і українцям випало 24 березня грати проти Франції на виїзді, 28 березня приймати вдома Фінляндію, а 31 березня – Казахстан.
Саме збірна Франції є головним фаворитом нашої групи, відтак і потрапляння на ЧС-2022. Адже пряму путівку на Мундіаль отримає лише переможець групи. Команда, яка посяде друге місце, буде змушена пробиватися через раунд плей-офф. Тож Україні експерти відводять саме таку роль. Хоча і за нього нам доведеться позмагатися з доволі потужною збірною Боснії та Герцеговини.Такі розклади дають і в Favbet. Їх експерти перемогу Франції у матчі проти України оцінили коефіцієнтом 1,26. На перемогу України коефіцієнт 14. А нічия у матчі – 6.
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Почати відбір українцям випало проти Французів і на виїзді. Це найважчий матч, який очікує на нашу команду. Тож те, що ми відіграємо його першим, має певні позитиви. Адже він не буде "нависати" над нами у майбутньому. Для прикладу, так ми починали у відборі на Євро-2020 – проти чинних чемпіонів збірної Португалії на виїзді. Та гра закінчилася внічию 0:0, і у підсумку українці посіли перше місце у своїй групі. Головне – не розгубити "свої" очки в матчах з аутсайдерами групи.
Та ще важливіше для збірної України в матчі проти французів – переступити через біль поразки за попередній матч. 7 жовтня 2010 року саме на цьому стадіоні наша команда зазнала найбільшої поразки в історії – 7:1. Минуло не так багато часу, і "синьо-жовтим" знову випало провести там гру.
Але зробити це буде не так і легко. перед матчем проти Франції збірна України втратили декількох лідерів. Команді не допоможуть Віктор Циганков (саме він забив єдиний гол на "Стад де Франс" у ворота суперників), Тарас Степаненко та Артем Бєсєдін. Залишився і Києві і нападник Артем Довбик, якого не пустили до Франції через карантинні обмеження.
У Франції таких проблем зі складом немає. І всі сильніші отримали виклик (за винятком Каріма Бензема, в якого конфлікт з тренерським штабом).
Інша проблема – психологічний стан. Так, збірна – це інша команда, але не можна не відзначити, в яку "яму" потрапили наші клуби, в яких виступають головні гравці збірної. Динамо та Шахтар вилетіли з Ліги Європи, показавши невиразну гру проти іспанського Вільярреалу та італійської Роми відповідно. Обидві команди програли два матчі в цих протистояннях. А після цього Шахтар ще й програв аутсайдеру УПЛ Львову з рахунком 3:2. Тож певний спад в грі помітний. Це розуміють і в тренерському штабі.
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Окрім того, Пятов, Ярмоленко, Коноплянка та Коваленко – без постійної ігрової практики. Та і Ярмоленко лише нещодавно відновився від чергового ушкодження.
В цьому матчі від збірної України хотілося б очікувати надійної гри в обороні. Все-таки 7:1 ще довго переслідуватимуть нашу команду. Тож є лише бажання надалі не пропускати стільки.
Матч проти Іспанії 13 жовтня 2020 року (через тиждень після поразки французам) показав, що ми можемо вигравати матчі і в кризові періоди. Головне – зібратися, і показати, на що ми здатні. А показати нам є що.