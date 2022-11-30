Лідер Франції може не зіграти проти Тунісу: його участь на Мундіалі під питанням

У середу, 30 листопада, збірна Франції зіграє роти Тунісу у третьому турі групового раунду ЧС-2022. Поєдинок може пропустити один із лідерів французької команди.

23-річний нападник Кіліан Мбаппе має проблеми з гомілкостопом. Тренерський штаб на чолі з Дідьє Дешамом лише у день матчу вирішить долю участі форварда у поєдинку проти Тунісу.

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Вже і так пробились у плей-офф

На передматчевому тренуванні футболіст ПСЖ був із пов'язкою на лівій нозі, яка утримувала його гомілкостоп у стабільному положенні та зменшувала навантаження на суглоб.

Тому наразі невідомо, чи допоможе збірній Франції у наступному матчі зірковий гравець атаки.

Франція зіграє проти Тунісу 30 листопада. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 17:00.

Нагадаємо, що французи достроково пробились у плей-офф чемпіонату світу-2022. За два тури чинний чемпіон світу набрав максимальні 6 очок. Найближчий конкурент Австралія поступається трьома балами.

У Данії та Тунісу по одному пункту.

Тому не виключено, що тренерський штаб дасть відпочинок Мбаппе та побереже його на плей-офф Мундіалю у Катарі.

Кіліан за два матчі ЧС-2022 забив два голи та один асист. Мбаппе є одним із лідерів бомбардирських перегон.