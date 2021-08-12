Де купити квитки на матч Україна – Франція

Україна та Франція зустрінуться у Києві на НСК "Олімпійський". Поєдинок розпочнеться о 21:45. Гра відбудеться з глядачами на трибунах.

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Купити квитки на гру можна тільки онлайн на сайті ticketsbox.com.

Вартість квитків:

Public-сегмент – від 250 до 1000 грн;

Business-cегмент – від 1500 до 5000 грн.

Збірна України невдало стартувала у відборі, зігравши три матчі внічию. У першому поєдинку "синьо-жовті" поділили очки з Францією. Після цього були нічийні результати з Фінляндією та Казахстаном.

До кінця 2021 року збірна України зіграє ще 5 матчів у відборі. Окрім поєдинку з французами, українці зустрінуться з Казахстаном і Фінляндією та проведуть дві гри з Боснією та Герцеговиною.