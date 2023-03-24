Мбаппе і компанія розчавили "апельсин": Франція знищила Нідерланди у відборі на Євро – відео

Рональд Куман у першому після повернення до збірної поєдинку нічого не зміг вдіяти з віцечемпіонами світу. Героєм матчу став Кіліан Мбаппе, який оформив дубль та віддав асист.

Франція – Нідерланди 4:0

Голи: Грізманн, 2, Упамекано, 8, Мбаппе, 21, 88.

У Європі продовжуються матчі 1 туру кваліфікації на Євро-2024, який наступного літа пройде у Німеччині. Центральна гра п'ятниці відбулась у Парижі, пише 24 канал.

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Чинним віцечемпіонам світу французам протистояла збірна Нідерландів, яка доходила до чвертьфіналу ЧС-2022. За цей час "ораньє" змінили тренера, до команди повернувся Рональд Куман.

Втім перший млинець наставника вийшов нанівець. Команда була абсолютно безпорадна проти зіграної команди Дешама. Господарі забили тричі ще до середини першого тайму.

Вже на другій хвилині відзначився Антуан Грізманн, який відкрився під пас від Мбаппе. Всього за шість хвилин вже сам форвард Атлетіко виступив у ролі асистента.

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Після його подачі зі стандарту почалась метушня у майданчику нідерландців і першим встиг зреагувати Упамекано, який добив м'яч у сітку. Добив же суперників Мбаппе, якому Чуамені організував вихід сам-на-сам із кіпером.

При такій гольовій перевазі господарів Нідерланди все одно будували свої атаки. Втім більшість ударів підопічних Кумана проходили повз.

Можливо, на атакувальну спроможність "ораньє" вплинула відсутність їх головного бомбардира на ЧС Коді Гакпо, який був відсутній через отруєння.

Тим не менш, після перерви Франція продовжила контролювати гру і не дозволила нідерландцям забити бодай один м'яч. Голандці мали право на пенальті, але і тут Депай не зміг пробити Меньяна, який двічі поспіль парирував його вистріл.

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Ба більше, під завісу гри Мбаппе оформив дубль. Підхопивши м'яч в центрі поля після обрізки суперника, Кіліан протягнув його до майданчика, качнув захисників і влучно пробив з-під Тімбера у кут воріт.

Для зірки ПСЖ це був 38-ий гол у футболці збірної і за цим показником він обійшов Каріма Бензема та піднявся на п'яте місце. "Ле бле" без проблем виграли та вийшла в лідери групи В разом з Грецією, яка у паралельному матчі розібралась із Гібралтаром (3:0).

ВІдеоогляд матчу Франція – Нідерланди:

З інших результатів п'ятниці варто виділити поразку Польщі, як провалила виїзний матч проти Чехії (1:3). У свою чергу Бельгія розгромила шведів завдяки хет-трику Лукаку, а серби були сильнішими за Литву.

Всі результати матчів кваліфікації Євро-2024 за 24 березня: