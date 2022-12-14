За крок від фіналу: захисник збірної Франції відкрив рахунок у півфіналі з Марокко – відео голу

Тео Ернандес відзначився своїм другим голом за збірну Франції. Цей удар наблизив підопічних Дідьє Дешама до фіналу чемпіонату світу-2022.

На чемпіонаті світу з футболу настала стадія півфіналів. У другій грі зійшлися чинний чемпіон світу Франція та головна сенсація турніру Марокко, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Франція – Марокко: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022

Підопічні Дешама зі стартових хвилин взялись за справу і відкрили рахунок на 5 хвилині. Грізманн отримав м'яч у карному майданчику Марокко, наблизився до лицьової лінії і прострілив у центр.

Мбаппе не зміг влучно пробити, його удар блокували. Втім, м'яч відскочив до неприкритого Тео Ернандеса, який потужним ударом прошив Буну і кількох захисників опонента.

Відео голу:

Для лівого захисника "Ле Бле" це другий гол у футболці національної команди. У фіналі ЧС-2022 переможець пари Франція – Марокко зустрінеться із Аргентиною.