Все зробив Мбаппе: форвард Франції забив Марокко через 16 секунд після появи на полі – відео
Рандал Коло Муані всього вчетверте вийшов у футболці збірної Франції і забив у півфіналі чемпіонату світу. Цей гол фактично подарував "Ле Бле" путівку у фінал.
На чемпіонаті світу з футболу підходить до закінчення стадія півфіналів. У другій грі зійшлися чинний чемпіон світу Франція та головна сенсація турніру Марокко, пише 24 канал.
Як це було Франція – Марокко: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022
Підопічні Дешама зі стартових хвилин взялись за справу і відкрили рахунок на 5 хвилині зусиллями Тео Ернандеса. Далі "Ле Бле" грали по рахунку і зуміли закрити матч на 79 хвилині.
Автором голу став Рандал Коло Муані, який вийшов на заміну всього за 16 секунд до цього. Форвард Айнтрахта опинився у правильному місці після того, як Мбаппе накрутив кількох оборонців Марокко і прострілив на нападника.
Відео голу Коло Муані:
Для Рандала це перший гол у футболці національної команди. У фіналі ЧС-2022 підопічні Дідьє Дешама будуть захищати титул чемпіонів світу проти Аргентини.