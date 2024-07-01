Один із фаворитів залишить Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Франція – Бельгія

Збірні Франції та Бельгії зіграють на чемпіонаті Європи 1 липня 2024. Трансляцію гри у Дюссельдорфі можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У понеділок, 1 липня, відбудуться два матчі 1/8 фіналу на Євро-2024. Центральна зустріч цієї стадії відбудеться у Дюссельдорфі, де віцечемпіони світу Франція протистоятиме екссупернику українців Бельгії, пише 24 Канал.

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Клишаві фаворити

Підопічні Дешама та Тедеско слабко провели групову стадію, вигравши лише по одному матчу. Французи здолали Австрію лише завдяки автоголу, тоді як з голандцями та поляками розписали нічию.

Це залишило "Ле Бле" на другому місці у групі. Натомість Бельгія посіла аналогічну позицію у не надто важкому квартеті з Румунією, Словаччиною та Україною. При цьому словакам команда Тедеско програла у першому турі, а у грі з "синьо-жовтими" була близькою до поразки.

Тепер же у команд є шанс довести фанатам свої претензії на високі місця. Для кожної з них фініш раніше півфіналу вважатиметься за провал, тому ставки доволі високі.

Бельгія все так само не зможе розраховувати на Вітцеля та Меньє, що робить і без того неідеальний захист команди проблемною ланкою. У свою чергу Дешам продовжує залишатися без Комана, який заліковує травму.

Орієнтовні склади:

: Меньян – Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес – Канте, Чуамені, Рабьо – Грізманн, Мбаппе, Дембеле.: Кастельс – Кастань, Фаес, Вертонген, Теат – Онана, Тілеманс – Карраско, Де Брюйне, Доку – Лукаку.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Франція – Бельгія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Франція – Бельгія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.