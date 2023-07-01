Тренер, якого сватали у Шахтар, підсилив суперника клубу Маліновського

Франческо Фаріолі випав зі списку претендентів на посаду головного тренера Шахтаря. Італійський наставник продовжив кар'єру у Франції.

30 червня 34-річний спеціаліст підписав контракт із французькою Ніццою. Угода Франческо Фаріолі розрахована на 2 роки – до кінця червня 2025 року.

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Остаточно вилетів із чуток про нового тренера Шахтаря

Останнім часом наставник перебував без клубу. 27 лютого 2023 року покинув турецький Аланьяспор через невдалі результати команди.

Фаріолі був одним із претендентів на посаду нового головного тренера донецького Шахтаря. Адже "гірники" начебто попрощались із Ігорем Йовічевічем, який привів команду до найскладнішого чемпіонства УПЛ.

Тепер італійський фахівець більше не є суперником інших кандидатів на цю посаду на тренерському містку донеччан. Були чутки, що перемовини між Фаріолі та Шахтарем не змогли просунутись у глибшу стадію.

На заміну Йовічевічу найбільше сватаються наставника Зорі Патріка ван Леувена. ЗМІ повідомляють, що нідерландець покинув луганський колектив та не приїхав у розташування команди, яка вже вийшла із відпустки. Однак бронзовий призер УПЛ-2022/2023 офіційно нічого ще не повідомляв.

Новий клуб Фаріолі посів 9-те місце у французькій Лізі 1, набравши 58 балів у 38 турах.

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