Сезон 2022-2023 вийшов для Шахтаря успішним. Попри втрату майже всіх легіонерів та будівництво нової команди, "гірники" стали чемпіонами та дійшли до 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Попри це керівництво донеччан планує звільнити головного тренера Ігора Йовічевіча. За даними різних ЗМІ, це рішення прийняв власник клубу Рінат Ахметов, якого не задовольнила гра команди.

Одним із кандидатів на заміну хорвату був Франческо Фаріолі. 34-річний фахівець був фаворитом для керівництва команди і сторони навіть узгодили контракт.

Італійця не буде через війну

Втім, як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, Фаріолі все ж не прийде в Шахтар. Причиною стала категорична відмова його сім'ї переїжджати в Україну через війну з Росією.

Таким чином, головним кандидатом на заміну Йовічевічу стає голандець Патрік ван Леувен. Спеціаліст з 2006 по 2013 роки працював із молоддю "гірників", а минулого літа очолив основну команду Зорі та привів її до бронзових медалей УПЛ.

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Відзначимо, що Шахтар отримав пряму путівку в групову стадію Ліги чемпіонів. Донеччани будуть при жеребкуванні у третьому кошику і точно не зустрінуться із Зальцбургом, Міланом, Лаціо та Црвеною Звездою.

Довідка. Франческо Фаріолі має невеликий тренерський досвід. Спеціаліст працював асистентом екстренера Шахтаря Роберто Де Дзербі в Беневенто та Сассуоло. Головним тренером Фаріолі був у турецьких Фатіх Карагюмрюк та Аланьяспорі, де не досяг успіху – 10 та 7 місце відповідно.