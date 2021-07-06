Динамо продасть забивного форварда в Іспанію

Нападник Динамо Фран Соль найближчим часом стане гравцем Ейбару. Сторони вже про все домовилися, офіційно про перехід буде оголошено в найближчі дні.

Яких-небудь подробиць джерело не дає, проте раніше повідомлялося, що іспанський клуб орендує Соля.

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Також Мірча Луческу не бачить іспанця у своїй команді. Тому менеджмент клубу активно шукає нові варіанти працевлаштування гравця.

Кар'єра Соля в Динамо

Соль перейшов у Динамо у січні 2019 року, але не зумів закріпитись у команді. Тоді кияни виклали за іспанського футболіста 3,5 мільйона євро.

У минулому сезоні Соль встиг зіграти у "біло-синій" футболці 3 поєдинки, у яких відзначився одним голом. Результативний постріл іспанець завдав у грі за Суперкубок України проти Шахтаря. Ця зустріч була першою офіційною для Луческу на чолі київського клубу.

Минулий сезон Соль провів в оренді в іншому іспанському клубі, Тенеріфе. На його рахунку 10 голів і 2 асисти в 39 матчах.