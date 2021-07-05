Динамо – Дівонн 5:0

Голи: В.Волошин, 13, Кулач, 18; 60 (пен.), Цітаішвілі, 68, Ванат, 86

До слова Голи Мудрика і Соломона з пенальті принесли Шахтарю перемогу над Тюркгюджю

Кияни одразу заволоділи перевагою і почали демонструвати більш високий клас. Перше взяття воріт відбулося після помилки захисника Дівонна Емаля, який невдало прийняв м'яч. Вікентій Волошин зіграв на перехопленні і відправив футбольний снаряд у ворота.

Незабаром Цітаішвілі і Дубінчак організували простріл з лівого флангу, і Кулач подвоїв перевагу "біло-синіх". До перерви динамівці мали ще кілька гольових можливостей, але рахунок не змінився.

У другому таймі малюнок гри не змінився, але футболісти французької команди вже частіше почали проводити свої атаки і ледь не розмочили рахунок після флангового навісу.

Але потім кияни знову змусили суперників оборонятися. Кулач заробив пенальті і сам точно пробив з 11-тиметрової позначки. А потім класне закидання від Бражка технічно реалізував Цитаїшвілі. Крапку в матчі поставив Ванат, який відправив м'яч у ворота з лівого кута штрафного майданчика.

Динамо – Дівонн відео матчу