Форвард Динамо забив дебютний гол у Польщі

Нападник Динамо Назарій Русин, який перейшов на правах оренди у Легія, вже відзначився дебютним голом у Польщі. Футболіст забив у товариській зустрічі.

24 лютого польська Легія вирішила з користю заповнити паузу у чемпіонаті та провела контрольний спаринг проти дублюючого складу команди. У матчі взяв участь форвард Назарі Русин. Інший динамівець Артем Шабанов і ряд гравців основи не брали участь у поєдинку.

До теми Нападник Динамо Русин офіційно перейшов у польську Легію

Дебютний гол у Польщі

Русин став автором одного з трьох голів команди. В офіційних матчах українець ще не встиг взяти. Лише 23 лютого нападник перейшов на правах оренди у польську Екстраклясу. 22-річний футболіст підписав угоду до кінця сезону-2020/2021. Ідентичний контракт і у Шабанова.

Цікаво, що польський клуб має опцію викупу футболіста Динамо.

Головна команда Легії протягом першого тайму не змогла забити гол супернику, але по перерві була справжня феєрія з голів. Починаючи з 48-ї хвилини футболісти Легії забили тричі, сталось це протягом 10 хвилин другого тайму. А крапку у зустрічі якраз поставив Русин.

Український нападник зможе провести перший офіційний матч за поляків вже у суботу, 27 лютого. Коли Легія на виїзді зіграє проти Гурніка. Початок матчу о 21:00.