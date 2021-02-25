Нападающий Динамо Назарий Русин, который перешел на правах аренды в Легию, уже отметился дебютным голом в Польше. Футболист забил в товарищеской встрече.

24 февраля польская Легия решила с пользой заполнить паузу в чемпионате и провела контрольный спарринг против дублирующего состава команды. В матче принял участие форвард Назарий Русин. Другой динамовец Артем Шабанов и ряд игроков основы не участвовали в поединке.

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Дебютный гол в Польше

Русин стал автором одного из трех голов команды. В официальных матчах украинец еще не успел поучаствовать. Лишь 23 февраля нападающий перешел на правах аренды в польскую Экстраклясу. 22-летний футболист подписал соглашение до конца сезона-2020/2021. Идентичный контракт и у Шабанова.

Интересно, что у польского клуба есть опция выкупа футболиста Динамо.

Главная команда Легии в течение первого тайма не смогла забить гол сопернику, но после перерыва была настоящая феерия из голов. Начиная с 48-й минуты футболисты Легии забили трижды, произошло это в течение 10 минут второго тайма. А точку во встрече как раз поставил Русин.

Украинский нападающий сможет провести первый официальный матч поляков уже в субботу, 27 февраля. Когда Легия на выезде сыграет против Гурника. Начало матча в 21:00.