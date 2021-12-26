Формула-1 випустила відео з найбільш кумедними епізодами сезону

26 грудня 2021 , 18:38
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Джерело:

твіттер Формули-1

На офіційних акаунтах Формули-1 опублікували підбірку найбільш кумедних епізодів, які відбулися в цьому сезоні.

12 грудня відбувся останній етап Формули-1 в сезоні 2021. Чемпіоном став Макс Ферстаппен, який здобув перемогу, на останньому колі випередивши Льюїса Хемілтона.

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Та окрім інтриги в боротьбі за чемпіонство, у Формулі-1 в цьому сезоні було чимало і веселих моментів. Їх зібрали в одному відео.

 

 

 

Автор: Ігор Саджениця