Формула-1 випустила відео з найбільш кумедними епізодами сезону

На офіційних акаунтах Формули-1 опублікували підбірку найбільш кумедних епізодів, які відбулися в цьому сезоні.

12 грудня відбувся останній етап Формули-1 в сезоні 2021. Чемпіоном став Макс Ферстаппен, який здобув перемогу, на останньому колі випередивши Льюїса Хемілтона.

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Та окрім інтриги в боротьбі за чемпіонство, у Формулі-1 в цьому сезоні було чимало і веселих моментів. Їх зібрали в одному відео.