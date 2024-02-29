Театр одного актора та рекордне різноманіття гран-прі: чим зацікавить Формула-1 у сезоні-2024

"Королівські перегони" у класі Формула-1 повертаються вже на початку березня. 20 пілотів зберегли свої місця у командах та готові до довгого та виснажливого сезону. Розповідаємо про все найцікавіше, що чекає на вболівальників автоперегонів.

Цими вихідними, 2 березня, у Формулі-1 стартує новий сезон. Для "королівських перегонів" це буде вже 75-ий чемпіонат в історії. 24 канал розповідає про те, чого вболівальникам змагання очікувати від чергового турніру.

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Історія Формули-1

Змагання у цій категорії перегонів проводяться аж з 1950 року. Тоді сезон складався всього із семи гран-прі, а переможцем став пілот Альфа Ромео Джузеппе Фарина.

З того часу Формула-1 щорічно проводила змагання без виключень. Під загрозою був сезон-2020 через пандемію коронавірусу. Проте організатори змогли зробити скорочений чемпіонат на 17 гран-прі, який тривав з липня по грудень.

Рекордсменами за кількістю виграних чемпіонств є німець Міхаель Шумахер та британець Льюїс Гемілтон. На рахунку кожного з них по сім титулів, а Льюїс ще може стати одноосібним лідером, адже кар'єру ще не завершив.

ПІЛОТ КРАЇНА ТИТУЛИ РОКИ Міхаель Шумахер Німеччина 7 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Льюїс Гемілтон Велика Британія 7 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 Хуан Мануель Фанхіо Аргентина 5 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 Ален Прост Франція 4 1985, 1986, 1989, 1993 Себастьян Феттель Німеччина 4 2010, 2011, 2012, 2013 Джек Бребем Австралія 3 1959, 1960, 1966 Джекі Стюарт Велика Британія 3 1969, 1971, 1973 Нікі Лауда Австрія 3 1975, 1977, 1984 Нельсон Піке Бразилія 3 1981, 1983, 1987 Айртон Сенна Бразилія 3 1988, 1990, 1991 Макс Ферстаппен Нідерланди 3 2021, 2022, 2023

Склад команд

На диво, у зимове міжсезоння у Формулі-1 не відбулось жодної зміни у складах команд. Лише варто відзначити, що у команді Альфа Таурі в сезоні-2023 партнером Юкі Цуноди були три різних пілоти: Нік Де Вріс, Ліам Лоусон та Даніель Ріккардо.

У підсумку команда зупинила свій вибір на останньому. При цьому дві команди змінили свої назви, серед них і сама Альфа Таурі. Вона є по суті другою командою Ред Булла і з нового сезону буде називатися РБ Тім.

Також "королівські перегони" залишила Альфа Ромео, а їх команда буде підпорядкована швейцарському консорціуму Заубер. Повний склад пілотів виглядає так:

КОМАНДА КРАЇНА ПІЛОТ 1 ПІЛОТ 2 Ред Булл Австрія Макс Ферстаппен (Нідерланди) Серхіо Перес (Мексика) Мерседес Німеччина Льюїс Гемілтон (Велика Британія) Джордж Расселл (Велика Британія) Феррарі Італія Шарль Леклер (Монако) Карлос Сайнс (Іспанія) Макларен Велика Британія Лендо Норріс (Велика Британія) Оскар Піастрі (Австралія) Астон Мартін Велика Британія Фернандо Алонсо (Іспанія) Ленс Стролл (Канада) Альпін Франція П'єр Гаслі (Франція) Естебан Окон (Франція) Вільямс Велика Британія Логан Сарджент (США) Александер Албон (Таїланд) РБ Тім Італія Даніель Ріккардо (Австралія) Юкі Цунода (Японія) Заубер Швейцарія Чжоу Гуаню (Китай) Валттері Боттас (Фінляндія) Хаас США Кевін Магнуссен (Данія) Ніко Хюлькенберг (Німеччина) Читайте також Український пілот Олександр Бондарев взяв участь у презентації нового боліду Williams

Календар сезону-2024

Прийдешній чемпіонат буде складатися аж із 24-х етапів, що має стати рекордом в історії Формули-1. При цьому організатори продовжують бан гран-прі Росії через війну в Україні. Рекорд мав статися минулого року, але етапи в Китаї та Емілії-Романьї були скасовані.

Перші продовжували оговтуватися від пандемії коронавірусу і тільки цього сезону вирішили повернутися. А італійський гран-прі не відбувся через масові повені в регіоні. Крім того, на шести етапах відбудуться спринт-змагання:

Китай

Маямі

Австрія

США

Бразилія

Катар

Сезон почнеться 2 березня в Бахрейні. Після двох етапів на Близькому Сході команди відправляться на Далекий Схід, щоб у травні повернутися в Європу. По суті, з травня по вересень етапи відбуватимуться у Старому Світі, за виключення гран-прі Маямі та Канади.

Після 14-го (Бельгія) та 18-го етапів (Сингапур) на команди очікують паузи довжиною протягом місяця (з 28 липня по 25 серпня та з 22 вересня по 20 жовтня). Восени ж етапи повернуться за межі Європи. Завершальна гонка пройде 8 грудня в ОАЕ.

НОМЕР ГРАН-ПРІ АВТОДРОМ ДАТА 1 Бахрейн Сахір 2 березня 2 Саудівська Аравія Джидда 9 березня 3 Австралія Мельбурн 24 березня 4 Японія Сузука 7 квітня 5 Китай + S Шанхай 21 квітня 6 Маямі (США) + S Маямі 5 травня 7 Емілія-Романья (Італія) Імола 19 травня 8 Монако Монако 26 травня 9 Канада Монреаль 9 червня 10 Іспанія Барселона 23 червня 11 Австрія + S Шпільберг 30 червня 12 Велика Британія Сільверстоун 7 липня 13 Угорщина Хунгароринг 21 липня 14 Бельгія Спа-Франкоршам 28 липня 15 Нідерланди Зандвоорт 25 серпня 16 Італія Монца 1 вересня 17 Азербайджан Баку 15 вересня 18 Сингапур Сингапур 22 вересня 19 США + S Остін 20 жовтня 20 Мексика Мехіко 27 жовтня 21 Бразилія + S Сан-Паулу 3 листопада 22 Лас-Вегас (США) Лас-Вегас 23 листопада 23 Катар + S Лусаїл 1 грудня 24 ОАЕ Абу Дабі 8 грудня

* – літерою "S" позначені етапи зі спринтами

Система нарахування очок:

1 місце – 25

2 місце – 18

3 місце – 15

4 місце – 12

5 місце – 10

6 місце – 8

7 місце – 6

8 місце – 4

9 місце – 2

10 місце – 1

найшвидше коло – 1

1 місце (спринт) – 8

2 місце (спринт) – 7

3 місце (спринт) – 6

4 місце (спринт) – 5

5 місце (спринт) – 4

6 місце (спринт) – 3

7 місце (спринт) – 2

8 місце (спринт) – 1

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Ферстаппен – явний фаворит

Останні три сезони чемпіоном незмінно ставав Макс Ферстаппен з Ред Булла. І якщо титул 2021 року нідерландець вирвав у жорсткій боротьбі з Льюїсом Гемілтоном, то останні два сезони у Макса не було по суті конкуренції.

Чергове чемпіонство виведе Ферстаппена у топ-6 найтитулованіших пілотів Формули-1 в історії. І схоже, що пілот Ред Булл знову буде домінувати. Основним конкурентом Макса вважається його напарник по команді Серхіо Перес.

Проте амбіції мексиканця та його готовність дати бій партнеру по команді викликають питання. Традиційно суперником Макса є Льюїс Гемілтон, але він та Джордж Расселл відверто зізнаються, що боліди Мерседес не дозволяють їм конкурувати із Ред Булл.

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Хто може скласти конкуренцію Ред Булл

До того ж, Льюїс вже з наступного сезону виступатиме за Феррарі. Єдині, хто мають шанс кинути виклик австрійському концерну, є як раз італійська команда. Леклер та Сайнс добре показували себе у кваліфікаціях минулого сезону, але шість разів не доїжджали до фінішу гран-прі.

Якщо інженери зроблять болід більш стійким до довгих перегонів, Феррарі може кинути виклик Ред Буллу в Кубку конструкторів. Також є надія на Лендо Норріса з Макларена. Британці вдало оновили болід минулого сезону, що вилилось аж у шість других місць на фініші.