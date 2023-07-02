Макс Ферстаппен знищує всіх у Формулі-1: пілот Ред Булл здобув сьому перемогу в сезоні

Нідерландець не дав жодного шансу опонентам на гран-прі Австрії. Це наблизило його до чемпіонства, яке гонщик здобував у 2021 та 2022 роках.

Після двотижневої паузи відновився сезон у Формулі-1. Дев'ятий гран-прі 2023 року прийняв автодром Ред Булл Рінг у австрійському Шпільберзі, пише 24 канал.

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Черговий раз повне домінування на треку показав Макс Ферстаппен. Пілот Ред Булл виграв кваліфікацію та спринт, а у неділю не мав проблем і в самому гран-прі.

Макс захопив лідерство з першої хвилини і втримав його до самого фінішу. Пілот Феррарі Шарль Леклер намагався нав'язати йому конкуренцію, але зрештою опинився позаду у 5-ти секундах.

Подіумну трійку замкнув ще один гонщик Ред Булл Серхіо Перес. Головною ж несподіванкою стало п'яте місце від Лендо Норріса. Пілот виправдав сподівання Макларена, який провів технічне оновлення боліду. Сам же Лендо увійшов у топ-10 особистого заліку.

Результати гран-прі Австрії:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Шарль Леклер (Феррарі) +6,1 Серхіо Перес (Ред Булл) +17,1 Карлос Сайнс (Феррарі) +21,3 Лендо Норріс (Макларен) +26,3 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +30,3 Льюїс Хемілтон (Мерседес) +39,1 Джордж Расселл (Мерседес) +48,4 П'єр Гаслі (Альпін) +57,6 Ленс Стролл (Астон Мартін) +59,0

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Таким чином, Макс Ферстаппен продовжує нестись до вже третього поспіль чемпіонства. Нідерландець виграв сьомий етап з 9-ти цього сезону і має вже 81 очко переваги над своїм партнером по команді Серхіо Пересом.

Загальний залік Формули-1 у сезоні-2023: