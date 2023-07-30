Шалений Макс несеться до чемпіонства: Ферстаппен виграв десятий гран-прі Формули-1 в сезоні
Пілот Ред Булл продовжує знищувати конкурентів попри не завжди вдалі кваліфікації. На етапі в Бельгії голандець виграв гран-прі після старту з шостої позиції.
У перегонах Формули-1 продовжується сезон-2023. У Бельгії підійшов до закінчення 12-ий етап цієї кампанії, пише 24 канал.
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Траса "Спа-Франкоршам" є найдовшою у цьому сезоні, адже довжина одного кола складає аж 7 кілометрів. Через це і гран-прі тривав невелику кількість кіл – 44.
Чергова феєрія від Ферстаппена
У суботу відбувся спринт, переможцем якого став головний фаворит сезону Макс Ферстаппен. Втім у кваліфікації пілот Ред Булл посів лише шосту сходинку, тоді як поул дістався Шарлю Леклеру з Феррарі.
Очікувалось, що голандець трохи здасть на гран-прі Бельгії, але на практиці Макс знову всіх виніс. Чемпіон останніх двох сезонів на 18-му колі вийшов в лідери і не віддавав першу сходинку до фінішу.
У підсумку Ферстаппен привіз аж 22 секунди своєму партнеру по команді Серхіо Пересу. Це вже 10-та перемога пілота у 12-ти етапах сезону. Подіум замкнув як раз Леклер.
Результати гран-прі Бельгії:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Серхіо Перес (Ред Булл) +22,3
- Шарль Леклер (Феррарі) +32,2
- Льюїс Хемілтон (Мерседес) +49,6
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +56,1
- Джордж Расселл (Мерседес) +1:03,1
- Лендо Норріс (Макларен) +1:13,7
- Естебан Окон (Альпін) +1:14,7
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +1:19,3
- Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1:20,2
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Питання чемпіонства вирішене
В індивідуальному заліку Макс ще більше зміцнив своє лідерство і тепер випереджає Переса аж на 125 очок. А ось боротьба між Хемілтоном та Алонсо за третю сходинку набирає обертів.
На гран-прі Бельгії Льюїс фінішував на одне місце вище і тепер відстає від Фернандо лише на один бал. У свою чергу Шарль Леклер піднявся у топ-5. Формула-1 йде на місячну паузу, наступний етап пройде 27 серпня в Нідерландах.
Загальний залік Формули-1 у сезоні-2023:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 314
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 189
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 149
- Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 148
- Шарль Леклер (Феррарі) – 99
- Джордж Расселл (Мерседес) – 99
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 92
- Лендо Норріс (Макларен) – 69
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 47
- Естебан Окон (Альпін) – 35