Де дивитися Формулу-1 сезону-2021 в Україні

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Джерело:

24 канал

Новий сезону Формули-1 розпочнеться вже з вікенду у Бахрейні, який триватиме з 26 до 28 березня. Де дивитися онлайн Формулу-1 сезону-2021 – далі у матеріалі.

Де дивитися Формулу-1 сезону-2021 в Україні

Як і в попередньому сезоні, трансляцію кваліфікацій та гонок гран-прі Формули-1 будуть здійснювати телеканали Setanta Sports та Setanta Sports +.

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  • Setanta Sports та Aetanta Sports + доступні до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.
  • Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.

Перший у сезоні-2021 гран-прі Бахрейну покаже телеканал Setanta Sports:

  • кваліфікація, 27 червня (16:55);
  • гонка, 28 червня (15:55).

Календар сезону

  • Гран-прі Бахрейну (26 – 28 березня)
  • Гран-прі Італії (Імола) (16 – 18 квітня)
  • Гран-прі Португалії (Портімао) (30 квітня – 2 травня)
  • Гран-прі Іспанії (7 – 9 травня)
  • Гран-прі Монако (20 – 23 травня)
  • Гран-прі Азербайджану (4 – 6 червня)
  • Гран-прі Канади (11 – 13 червня)
  • Гран-прі Франції (25 – 27 червня)
  • Гран-прі Австрії (2 – 4 липня)
  • Гран-прі Британії (16 – 18 липня)
  • Гран-прі Угорщини (30 липня – 1 серпня)
  • Гран-прі Бельгії (27 – 29 серпня)
  • Гран-прі Нідерландів (3 – 5 вересня)
  • Гран-прі Італії (10 – 12 вересня)
  • Гран-прі Росії (24 – 26 вересня)
  • Гран-прі Сінгапуру (1 – 3 жовтня)
  • Гран-прі Японії (8 – 10 жовтня)
  • Гран-прі США (22 – 24 жовтня)
  • Гран-прі Мексики (29 – 31 жовтня)
  • Гран-прі Бразилії (5 – 7 листопада)
  • Гран-прі Австралії (19 – 21 листопада)
  • Гран-прі Саудівської Аравії (3 – 5 грудня)
  • Гран-прі Абу-Дабі (10 – 12 грудня)