Новий сезону Формули-1 розпочнеться вже з вікенду у Бахрейні, який триватиме з 26 до 28 березня. Де дивитися онлайн Формулу-1 сезону-2021 – далі у матеріалі.

Де дивитися Формулу-1 сезону-2021 в Україні Як і в попередньому сезоні, трансляцію кваліфікацій та гонок гран-прі Формули-1 будуть здійснювати телеканали Setanta Sports та Setanta Sports +. Варте уваги Хемілтон поб'є рекорд Шумахера, Ferrari повернеться у топ-3: анонс нового сезону Формули-1 Setanta Sports та Aetanta Sports + доступні до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів. Перший у сезоні-2021 гран-прі Бахрейну покаже телеканал Setanta Sports: кваліфікація, 27 червня (16:55);

гонка, 28 червня (15:55). Календар сезону Гран-прі Бахрейну (26 – 28 березня)

Гран-прі Італії (Імола) (16 – 18 квітня)

Гран-прі Португалії (Портімао) (30 квітня – 2 травня)

Гран-прі Іспанії (7 – 9 травня)

Гран-прі Монако (20 – 23 травня)

Гран-прі Азербайджану (4 – 6 червня)

Гран-прі Канади (11 – 13 червня)

Гран-прі Франції (25 – 27 червня)

Гран-прі Австрії (2 – 4 липня)

Гран-прі Британії (16 – 18 липня)

Гран-прі Угорщини (30 липня – 1 серпня)

Гран-прі Бельгії (27 – 29 серпня)

Гран-прі Нідерландів (3 – 5 вересня)

Гран-прі Італії (10 – 12 вересня)

Гран-прі Росії (24 – 26 вересня)

Гран-прі Сінгапуру (1 – 3 жовтня)

Гран-прі Японії (8 – 10 жовтня)

Гран-прі США (22 – 24 жовтня)

Гран-прі Мексики (29 – 31 жовтня)

Гран-прі Бразилії (5 – 7 листопада)

Гран-прі Австралії (19 – 21 листопада)

Гран-прі Саудівської Аравії (3 – 5 грудня)

Гран-прі Абу-Дабі (10 – 12 грудня)