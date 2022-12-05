Цими днями в Катарі проходить чемпіонат світу з футболу 2022. А вже за чотири роки відбудеться наступний Мундіаль, який прийме аж три країни – США, Мексика та Канада.

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Раніше ФІФА ухвалила розширення чемпіонату світу. З 2026 року на турнір буде відібрано аж 48 збірних з шести конфедерацій. Спочатку організація планувала зробити 16 груп по три команди, але тепер хоче більш детально розглянути інші варіанти.

12 квартетів

Основною проблемою головного варіанту може стати нерівномірний календар, адже одна з команд групи пропускатиме останній тур. Таким чином два інших колективи можуть розписати потрібний саме їм результат.

Першою альтернативою основному варіанту є наявність 12-ти груп по чотири колективи. В такому випадку в 1/16 фіналу пройдуть по дві найкращі збірні квартетів, а також 8 з 12-ти команд, які посядуть треті місця.

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Дві ліги

Також ФІФА готова розглянути нову ідею з поділом на дві ліги по 24 команди. В кожній з ліг буде сформовано по 6 квартетів, з яких по 16 команд вийдуть в 1/8 фіналу. Таким чином переможці кожної з ліг опиняться у фіналі ЧС.

Нагадаємо, що раніше ФІФА пропонувала варіант із проведенням серій пенальті вже на груповій стадії. Вони стали б можливі в разі ничиїх для того, щоб переможець дуелі отримав один додатковий бал.

Цікавий факт. Мексика вже двічі приймала Мундіаль раніше – у 1970 та 1986 роках. У другому випадку господаркою мала стати Колумбія. Але країна не встигла підготуватись до турніру, тому його передали мексиканцям. США ж приймала ЧС у 1994 році, а ось Канада – жодного разу.