Шахтар розробив нову форму на наступний сезон: у мережі з'явилися фото

8 липня 2021 , 18:28
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Джерело:

FootyHeadlines

Дизайнери Шахтаря також готуються до старту УПЛ. Донецький клуб разом із брендом Puma розробив одразу два комплекти форми на наступний сезон.

Авторитетний ресурс FootyHeadlines опублікував фотографії нової домашньої і гостьовий форми Шахтаря на майбутній сезон. Зазначимо, що донецький клуб офіційної презентації ще не робив.

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З нового сезону технічним спонсором Шахтаря стала компанія Puma. Раніше донецький клуб співпрацював з брендом Nike.


Форма Шахтаря на сезон 2021/22 / Фото: FootyHeadlines

Шахтар готується на зборах в Австрії

Автор: Юрій Семенюк