Новий виклик для Еліни: ФТУ передала управління жіночою збірною з тенісу Фонду Світоліної

Еліна Світоліна найтитулованіша українська тенісистка. На початку 2023 року вона повернулася в Тур після народження донечки Скай та почала демонструвати не тільки хороші результати на корті, а й активно захищати інтереси рідної держави на міжнародних медійних майданчиках.

Тепер стало відомо, що їй було доручено ще одну важливу місію. Еліна Світоліна буде займатись керівництвом у жіночій збірній України з тенісу в Кубку Біллі Джин Кінг.

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Нова роль Світоліної у збірній

Про це оголосила Федерація тенісу України (ФТУ). Вона передала управління жіночою збірною України до Фонду Еліни Світоліної на наступні чотири роки (2024 – 2027). У заяві організації вказано, що такий крок було зроблено задля забезпечення збалансованого підходу до розвитку жіночого тенісу в Україні та кращої підготовки збірної до високих стандартів змагань.

Передача управління збірною є кроком вперед до нашої мети – розвитку та популяризації українського тенісу. Сподіваємося, таке співробітництво принесе покращення результатів нашої збірної,

– завив президент ФТУ Сергій Лагур

Еліна Світоліна у відповідь подякувала за довіру та підкреслила, що жіночий теніс в Україні має великі перспективи. Вона назвала амбітні цілі, які ставить перед собою після отримання нової відповідальності:

Сьогодні 6 українських спортсменок входять до числа 100 найуспішніших тенісисток світу. І під управлінням фахової команди Фонду національна збірна здатна продемонструвати високий результат у Кубку Біллі Джин Кінг – жіночому командному чемпіонаті світу з тенісу. У нас є всі шанси на те, щоб привезти кубок світу в Україну.

. У листопаді збірна України переграла Нідерланди у плей-оф Кубка Біллі Джін Кінг і 12-13 квітня 2024 року змагатиметься за право зіграти у фінальній частині турніру проти суперниць із Румунії.

Нагадаємо, що вже декілька років між українськими тенісистками та ФТУ існував конфлікт. Він пов'язаний із поведінкою віцепрезидента організації Євгена Зукіна, який дозволяв собі цькування та зневажливу поведінку в бік наших спортсменок. Через це майже всі топові українські тенісистки не грають тривалий час за збірну України.