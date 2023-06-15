Український клуб пропустить наступний сезон через підрив росіянами Каховської ГЕС

Окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого прилеглі території були охоплені водою. Екологічна катастрофа, яка поглинула українські землі, повпливала й на спортивне життя України.

Футбольний клуб Скорук, який виступає у Першій лізі України, виступив із офіційною заявою щодо сезону-2023/2024. Першоліговий клуб знімається із наступного сезону через серйозні причини.

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Як підрив Каховської ГЕС вплинув на український футбол

Цей футбольний клуб із Томаківки (Нікопольського району) існує завдяки фінансуванню Максим Скорука. Через підрив Каховської ГЕС землі Нікопольщини залишились без водопостачання та не отримують зрошення. Через що президент футбольного аграрної команди отримує щоденні серйозні збитки, які не дозволяють йому утримувати команду у сезоні-2023/2024.

Тому було винесене серйозне рішення – клуб Скорук пропустить наступний сезон ПФЛ. Таке рішення було прийняте заради того, аби клуб взагалі не зник із футбольної карти України. Тому краще вимушено пропустити рік, аніж взагалі припинити своє існування.

Відзначимо, що у сезоні-2022/2023, який закінчився, був історичним для Скорука. Команда дебютувала у Першій лізі країни. На першому етапі клуб посів 7-ме місце та не зміг відібратись у чемпіонські перегони. За те добре виступив у другому етапі у боротьбі за вибування. Скорук став другим, поступившись лише Прикарпатті, набравши 23 бали у 14 турах.

У цьому всьому є один промінчик надії. Наступний сезон пропускає доросла команда. Однак своє функціонування продовжить дитячо-юнацька футбольна школа Скорука. ДЮСШ Скорук виступатиме у двох вікових категоріях – на рівні чемпіонату країни та на рівні Дніпровської області.

Зі свого боку, керівництво клубу зробить усе, щоб повернутися на професійний рівень вже у сезоні-2024/2025. Ми не прощаємося, а говоримо "до побачення", щоб за рік повернутися міцнішими, адже для того, щоб стрибнути вперед треба розбігтися і відійти назад,

– підсумували у заяві.

Нагадаємо, що повномасштабне вторгнення припинило виступи одразу двох клубів УПЛ – Маріуполя та чернігівської Десни. За обидвома закріплені місця в УПЛ, але клуби хочуть розпочати із нижчих ліг, адже будуть команди фактично з нуля. Також зникло декілька клубів із нижчих ліг країни, які повернуться до змагань у сезоні-2023/2024.