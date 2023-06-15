У 2021 році ФК Тростянець отримав статус професійного клубу та дебютував у Другій лізі України. Проте клуб із Сумщини не зміг дограти чемпіонат через російську агресію та пропустив наступний сезон, адже місто з перших днів війни опинилося в окупації, тому навіть після деокупації навесні 2022 року про футбол ніхто в той час не думав.

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Наслідки для Тростянця від окупації

Директор ФК Тростянець Іван Шевченко розповів про наслідки окупації однойменного містечка Сумської області та конкретно для клубу.

Стадіон постраждав: були артилерійські прильоти в саме футбольне поле. Наразі ми його власними силами полатали, вичистили з нього всі осколки. Воно зараз в нормальному стані. Також були прильоти в бігові доріжки стадіону, які ми тільки відкрили у вересні 2021 року, в адмінбудівлі були прильоти, в результаті чого повилітали вікна. База, де розташовуються футболісти, була пограбована, вибиті майже всі двері, винесено купу речей,

– згадує Іван Шевченко.

Спортивна інфраструктура Тростянця після перебування там росіян



Зруйнована база / Фото Український футбол



Наслідки перебування росіян на базі / Фото Український футбол



Бігова доріжка на стадіоні / Фото Український футбол

Інтелекту вистачило тільки розбити вікно

В інтерв'ю він згадав про намагання окупантів украсти все, що тільки можна та чергове фіаско росіян, які намагалися вкрасти автобус футбольного клубу, але той не заводився. Тому вони спромоглися тільки розбити вікно, а потім "героїчно" продемонстрували жест доброї волі, після чого той же автобус уже рятував місцевих жителів, евакуйовуючи у більш безпечні місця.

Клубний автобус на момент окупації знаходився в Тростянці. Росіяни намагалися його вкрасти, але їм не вдалося його завести, трохи пошкодили його, вибили також вікно, але все одно не завели.Перший зелений коридор він пропустив, його ремонтували, а вже у другому коридорі він вивозив, рятував людей,

– сказав Шевченко.

Зазначимо. Тростянець у дебютному сезоні після перїої частини чемпілнату посідав 7 місце з 16 команд. Після пропущеного року клуб повертається до професійних змагань та збирається проводити свої матчі на рідному стадіоні.