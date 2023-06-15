Футбольный клуб Скорук, выступающий в Первой лиге Украины, выступил с официальным заявлением по сезону-2023/2024. Перволиговый клуб снимается со следующего сезона по серьезным причинам.

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Как подрыв Каховской ГЭС повлиял на украинский футбол

Этот футбольный клуб из Томаковки (Никопольского района) существует благодаря финансированию Максима Скорука. Из-за подрыва Каховской ГЭС земли Никопольщины остались без водоснабжения и не получают орошения. Из-за чего президент футбольной аграрной команды получает ежедневный серьезный ущерб, который не позволяет ему удерживать команду в сезоне-2023/2024.

Поэтому было принято серьезное решение – клуб Скорук пропустит следующий сезон ПФЛ. Такое решение было принято ради того, чтобы клуб вообще не исчез с футбольной карты Украины. Поэтому лучше вынужден пропустить год, чем вообще прекратить свое существование.

Отметим, что в закончившемся сезоне-2022/2023 был историческим для Скорука. Команда дебютировала в первой лиге страны. На первом этапе клуб занял 7-е место и не смог отобраться в чемпионскую гонку. За это хорошо выступил во втором этапе в борьбе за выбывание. Скорук стал вторым, уступив только Прикарпатье, набрав 23 балла в 14 турах.

В этом всем есть один лучик надежды. Следующий сезон пропускает взрослая команда. Однако свое функционирование продолжит детско-юношеская футбольная школа Скорука. ДЮСШ Скорук будет выступать в двух возрастных категориях – на уровне чемпионата страны и на уровне Днепровской области.

Со своей стороны руководство клуба сделает все, чтобы вернуться на профессиональный уровень уже в сезоне-2024/2025. Мы не прощаемся, а говорим "до свидания", чтобы за год вернуться крепче, ведь для того чтобы прыгнуть вперед надо разбежаться и отойти назад,

– подытожили в заявлении.

Напомним, что полномасштабное вторжение прекратило выступления сразу двух клубов УПЛ – Мариуполя и черниговской Десны. За обоими закреплены места в УПЛ, но клубы хотят начать с низших лиг, ведь команды будут фактически с нуля. Также исчезли несколько клубов из низших лиг страны, которые вернутся к соревнованиям в сезоне-2023/2024.