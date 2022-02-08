Фінські хокеїстки вийдуть на матч проти Росії в захисних масках

Жіноча збірна Фінляндії з хокею вирішила провести матч проти Росії на Олімпіаді в захисних масках. Фінки не перші, хто вдається до такого кроку.

Не довіряють росіянкам

Фінляндія та збірна ОРК зіграють в заключному матчі групового етапу Олімпіади-2022. Гра у вівторок, 8 лютого, розпочнеться о 15:10 за київським часом.

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Перед цим матчем фінки заявили, що вони зіграють в захисних медичних масках. Це питання вони вирішили обговорити з Міжнародним олімпійським комітетом.

Росіянкам недовіряють не вперше

Фінські хокеїстки не перші, хто вирішив зіграти проти росіянок в захисних масках. Перед тим до такого кроку вдалися канадки. Вони відіграли всі три періоди в масках. Росіянки витримали лише два періоди. Але і це їм не допомогло – вони були розгромлені 6:1.

Тоді рішення про захисні маски канадки аргументували проблемами з отриманням результатів ПЛР-тестів у росіянок.

На матч проти Фінляндії росіянки вийдуть без захисних масок.