Канада відмовилась виходити на лід

Олімпійські ігри-2022 запам'ятались ще один скандалом, цього разу навколо хокейного матчу жіночих збірних. Хокеїстки Канади відмовились виходити на лід, щоб зіграти проти суперника ОКР, пише 24 канал.

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Все через те, що перед грою опонентки канадської збірної не надали результатів обов'язкового тестування на коронавірус. Через що ОКР могли не допустити до поєдинку. Все-таки зустріч відбулась після однієї з висунутих умов Канади.

Збірна погодилась провести матч лише за умови, якщо хокеїстки обидвох команд під час поєдинку будуть грати у медичних масках. На цю пропозицію представники ОКР відповіли згодою.

Важливо. Нагадаємо, що через дискваліфікацію Росія не може виступати на Олімпійських іграх. Російські спортсмени змагаються під нейтральним прапором ОКР (Олімпійський комітет Росії).

Через таку резонансну історію поєдинку розпочався із годинною затримкою. Лідерки групи "А" не хотіли ризикувати здоров'ям, адже напередодні поєдинку у розташуванні ОКР був зафіксований спалах COVID-19.

В останній момент змінили регламент

За інформацією російського Матч ТВ, Міжнародна федерація хокею в останній момент змінила регламент здачі тестів на коронавірус на Олімпійських іграх.

За новими правилами, якщо матч запланований на першу частину дня, то спортсменам потрібно пройти обов'язкове тестування на COVID-19 о 5:00 ранку. Хокеїстки ОКР здали тести після сніданку о 8:00, після чого відправились на матч проти Канади.

Діставшись потрібного місця призначення збірна ОКР почула несподівану заяву, у якій йшлось, що команду через пізнє тестування не допустять до поєдинку. Російські хокеїстки чекали остаточного рішення на лаві запасних.

Лише після розмов із МОК (Міжнародний олімпійський комітет) було прийнято підсумкове рішення, після чого хокеїстки збірної ОКР змогли розпочати підготовку до матчу та вийти на лід.

У Росії "підгорає"

У Росії миттєво відреагували на таку умови канадської сторони, щоб провести матч у масках. Депутат Держдуми країни Віталій Мілонов заявив, що такий жест суперника диктаторським.

На його думку, збірна Канади просто злякалась виходити на лід.

Звичайно, грати у масках – це жест. Це не просто подія, а якийсь символ відношення до нашої країни. Символ диктаторства. Або ми будемо такі ж, як канадці. Або вони вважають нас чужими. Найголовніше, що в цій дикій історії сторона, що програла – це канадці, бо злякалися виходити,

– додав Мілонов.