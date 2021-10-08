Чи зможе Петраков здобути дебютну перемогу біля керма збірної: прогноз на матч з Фінляндією

Збірна України з футболу під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Олександра Петракова 9 жовтня зіграє важливий матч відбору на чемпіонат світу-2022 проти команди Фінляндії. Про все найголовніше перед зустріччю читайте на Спорт24.

Фінляндія – Україна: головне

Що: матч відборі на чемпіонаті світу з футболу 2022;

Де: Хельсінкі, "Олімпіаштадіон".

Коли: субота, 9 жовтня, 19:00.

Трансляція: канали "Україна", "Футбол 1", Oll.tv.

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Попередній матч команд

В рамках першого кола Україна і Фінляндія зіграли внічию - 1:1. Українці тоді вийшли вперед на 80-й хвилині (забив Жуніор Мораес), але пропустили у відповідь після вилучення Віталія Миколенка і пенальті від Теему Пуккі на 89-й.

Всього три рази зустрічалися між собою Фінляндія і Україна. У рамках відбору чемпіонату світу-2018 збірна України обіграла фінів в Одесі (1:0), а також перемогла в Тампере з рахунком 2:1.

Форма збірної Фінляндії

Збірна Фінляндії дебютувала на минулому Євро-2020, де зуміла добути першу історичну перемогу над Данією (1:0), після чого зазнала двох фіаско поспіль. У відбірковому турнірі на ЧС-2022 "пугачі" за чотири тури записали на свій рахунок перемогу над Казахстаном (1:0) і двічі зіграли внічию, що принесло п'ять очок і третю позицію.

Найслабшою ланкою команди є атака, яка забивала в середньому по одному м'ячу. Збірна Фінляндії не пропускала тільки в одному з чотирьох попередніх матчів кваліфікації ЧС-2022.

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Перша перемога Петракова?

Тим часом Україна набрала п'ять очок і перебуває зараз на другому місці. Проблема тільки в тому, що українці провели на один матч більше, ніж їх конкуренти, а відставання від Франції становить вже сім очок.

Загалом, Україна в дуже складній ситуації, нам ні в якому разі не можна втрачати очки в майбутніх матчах. Місяць тому наша збірна не змогла виграти у Казахстану. Зустріч в Нур-Султані завершилася внічию 2:2. А потім була домашня нічия з Францією (1:1). Україна першою забила, але все-таки не змогла зберегти перевагу.

Важливо відзначити, що найближчі матчі пропустять лідери збірної України Олександр Зінченко, який отримав травму, і Руслан Маліновський, у якого конфлікт з головним тренером національної команди Олександром Петраковим. Крім того, не зможе зіграти основний лівий захисник Віталій Миколенко.

Що прогнозують у Favbet

Україна під керівництвом Олександра Петракова тільки починає свій шлях. На нового головного тренера чиниться сильний тиск, фахівцю є що доводити. А матч з Фінляндією може стати відправною точкою. У Фінляндії проблеми з результативністю, відібрати очки в "синьо-жовтих" буде дуже складно.

Букмекери записали команду Олександра Петракова в фаворити протистояння. На перемогу української команди пропонується коефіцієнт 2,31, в той час, як на Фінляндію – 3,45. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,25.

На те, що Україна не програє можна поставити з коефіцієнтом 1,30. А ось на те, що Фінляндія не поступиться коефіцієнт більший – 1,61.