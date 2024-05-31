Готуються бити Реал: Боруссія оголосила заявку на фінал Ліги чемпіонів

31 травня 2024, 14:24
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Джерело:

Боруссія Дортмунд

Дортмундці полетіли у Лондоні із 23-ма гравцями у заявці. Едін Терзич уник серйозних кадрових проблем перед фіналом Ліги чемпіонів.

Вже завтра, 1 червня. у Лондоні відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2024. У вирішальному матчі турніру за трофей будуть битися дортмундська Боруссія та мадридський Реал, пише 24 Канал.

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Всі найсильніші в обоймі

Німці вже дісталися Лондона та готуються до найважливішої гри у сезоні. Едін Терзич взяв із собою 23-х гравців. Боруссія уникла серйозних кадрових втрат.

Воротарі:

  • Грегор Кобель
  • Александер Маєр
  • Марцель Лотка

Захисники:

  • Юліан Рюерсон
  • Маріус Вольф
  • Матс Гуммельс
  • Ніко Шлоттербек
  • Ніклас Зюле
  • Іан Маатсен

Півзахисники:

  • Емре Джан
  • Саліх Озджан
  • Марсель Забітцер
  • Фелікс Нмеча
  • Юліан Брандт
  • Джейдон Санчо
  • Доньєлл Мален
  • К'єлль-Арік Ветьєн

Нападники:

  • Себастьян Алле
  • Ніклас Фюллькруг
  • Карім Адеємі
  • Марко Ройс
  • Юссуфа Мукоко
  • Джеймі Байно-Гіттенс

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Серед відсутніх можна хіба що виділити універсального захисника Рамі Бенсебаїні та молодих хавбеків Матьє Морі та Юльєна Дуранвіля. Втім жоден із них не є навіть наближеним до основи футболістом.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок – о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу Боруссія – Реал буде доступна на ОТТ-платформі Megogo.

Всі фіналі Ліги чемпіонів за участю Боруссії:

  • Дортмунд втретє в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів
  • У 1997 році команда Оттмара Хітцфельда несподівано вийшла у фінал, де впоралась із Ювентусом (3:1).
  • Дублем відзначився Карл-Гайнц Рідле, ще гол на свій рахунок записав Ларс Ріккен.
  • Другий фінал для Боруссії стався у 2013 році під керівництвом Юргена Клоппа
  • "Джмелі" дали бій Баварії, але все ж поступились мюнхенцям наприкінці зустрічі через гол Ар'єна Роббена (1:2)

Автор: Анатолій Дерека