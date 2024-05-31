Готуються бити Реал: Боруссія оголосила заявку на фінал Ліги чемпіонів

Дортмундці полетіли у Лондоні із 23-ма гравцями у заявці. Едін Терзич уник серйозних кадрових проблем перед фіналом Ліги чемпіонів.

Вже завтра, 1 червня. у Лондоні відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2024. У вирішальному матчі турніру за трофей будуть битися дортмундська Боруссія та мадридський Реал, пише 24 Канал.

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Всі найсильніші в обоймі

Німці вже дісталися Лондона та готуються до найважливішої гри у сезоні. Едін Терзич взяв із собою 23-х гравців. Боруссія уникла серйозних кадрових втрат.

Воротарі:

Грегор Кобель

Александер Маєр

Марцель Лотка

Захисники:

Юліан Рюерсон

Маріус Вольф

Матс Гуммельс

Ніко Шлоттербек

Ніклас Зюле

Іан Маатсен

Півзахисники:

Емре Джан

Саліх Озджан

Марсель Забітцер

Фелікс Нмеча

Юліан Брандт

Джейдон Санчо

Доньєлл Мален

К'єлль-Арік Ветьєн

Нападники:

Себастьян Алле

Ніклас Фюллькруг

Карім Адеємі

Марко Ройс

Юссуфа Мукоко

Джеймі Байно-Гіттенс

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Серед відсутніх можна хіба що виділити універсального захисника Рамі Бенсебаїні та молодих хавбеків Матьє Морі та Юльєна Дуранвіля. Втім жоден із них не є навіть наближеним до основи футболістом.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок – о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу Боруссія – Реал буде доступна на ОТТ-платформі Megogo.

Всі фіналі Ліги чемпіонів за участю Боруссії: