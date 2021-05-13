Фінал Ліги чемпіонів офіційно перенесли

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 офіційно перенесли. Вирішальний матч Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Челсі відбудеться у португальському місті Порту.
Фінал відбудеться на "Драгао"
Поєдинок відбудеться на домашньому стадіоні Порту – "Драгао". Манчестер Сіті та Челсі зможуть реалізувати по 6 тисяч квитків.
До слова Названо головних арбітрів фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи
УЄФА зберіг попередню дату фіналу. Матч відбудеться 29 травня і розпочнеться о 22:00.
Чому перенесли фінал
- Фінал Ліги чемпіонів вдруге перенесли зі Стамбулу. Вирішальний матч мав відбутися у Стамбулі у 2020 році, однак гру було перенесено у Лісабон через пандемію коронавірусу.
- 7 травня Велика Британія внесла Туреччину до червоної карантинної зони. Саме це й стало причиною перенесення фінального поєдинку у 2021 році.
- За інформацією ЗМІ, Стамбулу запропонують прийняти фінальний поєдинок у 2023 році. На цей момент проведення фіналу Ліги чемпіонів 2023 року заплановано у Мюнхені на "Альянц-Арені".