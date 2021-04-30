Фінал Кубка України Динамо – Зоря: затверджено час матчу

30 квітня 2021 , 11:33
Читать новость на русском

Джерело:

УАФ

Дирекція з проведення Кубку України визначила час початку вирішального поєдинку за національний трофей. У фінальному поєдинку зустрінуться Динамо Київ та Зоря Луганськ.

Дата й час фіналу Кубка України

Матч у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича між Динамо та Зорею відбудеться 13 травня. Фінальна гра розпочнеться о 19:00.

Варте уваги Без масок, дистанції і з забитим стадіоном: у Тернополі пройшов футбольний матч Кубка України

Номінальним господарем поєдинку буде київське Динамо.

  • Динамо стартувало в Кубку України з 1/4 фіналу, в якому по пенальті пройшло Колос. В 1/2 фіналу кияни у Тернополі перемогли Агробізнес.
  • Натомість Зоря в 1/8 фіналу здолала Десну (0:1), у чвертьфіналі пройшла Верес (1:2).
  • У півфіналі луганці в серії пенальті здолали Олександрію. Луганська команда вдруге зіграє у фіналі Кубка України.
  • Динамо – чинний переможець Кубка України. Також киян достроково виграли чемпіонат України сезону-2020/2021.
Автор: Михайло Гема