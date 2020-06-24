Унікальний рейтинг: Володимир Кличко потрапив в один ряд із легендарним Тайсоном – фото
Брати Клички потрапили в унікальний рейтинг одного з видань. Володимир та Віталій розташували із найкращими боксерами Тайсоном та Ф'юрі, але у різних рубриках.
Відоме видання SPORTbible склало своєрідний рейтинг сучасних чемпіонів суперважкої ваги – від великих до категорії "зовсім не боксери".
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Обидва брати потрапили у рейтинг, але у різні рубрики. Володимиру Кличку у рубриці переоцінених боксерів склали компанію Тайсон та Хей. Віталій ж потрапив у рубрику елітних спортсменів та розташувався у один ряд із Ф'юрі та Боу.
Рейтинг боксерів
- Великі: Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Рой Джонс-молодший
- Елітні: Тайсон Ф'юрі, Віталій Кличко, Ріддік Боу
- Переоцінені: Майк Тайсон, Володимир Кличко, Девід Хей
- Хороші: Ентоні Джошуа, Деонтей Вайлдер, Кріс Берд, Майкл Мурер
- Звичайні: Енді Руїс, Джозеф Паркер, Хасім Рахман, Руслан Чагаєв, Коррі Сандерс, Самуель Пітер, Султан Ібрагімов, Олег Саксай
- Жахливі: Шеннон Бріггс, Бірмейн Стіверн, Микола Валуєв, Франк Бруно, Джон Руїс, Леймон Брюстер, Хербі Хайд, Сергій Ляхович, Генрі Акінванде
- Взагалі не боксер: Чарльз Мартін, Брюс Селдон
Рейтинг видання / SPORTbible